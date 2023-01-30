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Выезд чиновников за границу. У пограничников еще нет списков, но они в праве не выпускать

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 12:06
Выезд чиновников за границу. У пограничников еще нет списков, но они в праве не выпускать - Фото
Андрій Демченко (Фото - Media Center Ukraine - Ukrinform)

Украинские пограничники пока не получили в полном объеме списки чиновников, которые попадают под запрет на выезд за границу, однако давление с их стороны на Госпогранслужбу исключено, и инспекторы ГПСУ все равно имеют право отказывать им в выезде. Об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Демченко подчеркнул, что соответствующие администрации, ведомства и госорганы должны предоставить ГПСУ полный перечень лиц, которых касаются нововведенные ограничения. Он призвал чиновников не злоупотреблять тем, что списки пока не пришли в полном объеме, и не пытаться успеть выехать за границу. Демченко подчеркнул, что это непосредственная ответственность чиновников.

Отвечая на вопрос, могут ли чиновники попытаться давить на пограничников, "нахально себя вести и козырять должностями", пока у ГПСУ нет полных списков, Демченко заверил, что никакого давления не может быть.

"Если пограничники понимают, что лицо является госслужащим и попадает под перечень, они вправе принять решение о непропуске", – подчеркнул Демченко.

Тем не менее, отметил спикер ГПСУ, Кабмин поставил перед администрациями задачи предоставить Госпогранслужбе эти перечни.

Он отметил, что в запрете выезда за границу чиновников предусмотрены исключения – допускается выезд для посещения детей до 18 лет, которые находятся за границей, или же для их сопровождения за границу. Для этого должны быть подтверждающие документы. Еще одно исключение – лечение за границей. В этом случае должно быть письмо от Минздрава, в котором подтверждается такое лечение и возможность заграничной больницы принять этого человека.

Также решение о выезде чиновников за границу может принять глава Госпогранслужбы, если у них за границей умер родственник (тоже на основании подтверждающих документов).

Оксана Житнюк
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