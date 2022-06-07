UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вынужденный отход кораблей ЧФ РФ может ослабить давление блокады на порты Украины – ISW

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 04:10
Вынужденный отход кораблей ЧФ РФ может ослабить давление блокады на порты Украины – ISW - Фото
Крейсер Москва (Фото: OSINTtechnical)

Блокада украинских южных портов, которую держат российские оккупанты, может быть ослаблена из-за отхода военных кораблей РФ от берегов Украины. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 6 июня.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"ВМС Украины заявили, что оттеснили российский Черноморский флот более чем на 100 км от побережья Украины, что, вероятно, ослабит давление российской блокады на южные порты Украины", – прогнозируют аналитики.

В Институте сослались на сообщения ВМС ВСУ и британской разведки о том, что российские ВМС вынуждены изменить свою тактику в Черном море и больше полагаться на системы береговой обороны "Бал" и "Бастион" в оккупированных Херсоне и Крыму, а также усиливать свои средства ПВО на Змеином.

Также в ISW учли сообщение Минобороны Украины о том, что российские войска перебросили в Крым дополнительные дивизионы ПВО С-300.

"В совокупности эти сообщения свидетельствуют о том, что украинское военно-морское давление и противокорабельные ракеты, вероятно, в том числе предоставленные Великобританией и другими государствами, вынудили российскую группировку в северо-западной части Черного моря больше полагаться на береговую и противовоздушную оборону, поскольку они были оттеснены от украинского побережья", – заявили аналитики.

Эксперты ISW прогнозируют, что "Украина, вероятно, попытается использовать эти успехи, чтобы смягчить экономическое давление российской блокады на украинские порты и искать дополнительную экономическую поддержку на Западе, включая, возможно, открытие новых маршрутов для международной помощи Украине".

Читайте также: Российские военные корабли отброшены от украинских берегов более чем на 100 км – ВМС

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
черное море блокада isw
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 