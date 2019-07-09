Высшему совету правосудия порекомендовали уволить 23 судей

Суд (фото - pixabay.com)

Высшая квалификационная комиссия судей рекомендует Высшему совету правосудия уволить 23 судей в Крыму (де-юре), Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

Эти судьи отказались пройти квалификационное оценивание.

Комиссия рекомендует уволить судей:

- Окружного горрайонного суда АР Крым Эльмира Асанова;

- Окружного админсуда АР Крым Михаила Афанасьева;

- Краснолуцкого горсуда Людмилу Беляеву, Евгения Чехова, Галину Ковальчук и Виктора Долотина;

- Краснодонского горсуда Виталия Горобца;

- Бахчисарайского райсуда Татьяну Готовкину;

- Апелляционного суда АР Крым Наталью Данину и Олега Куриленко;

- Сакского горсуда Елену Дахневич;

- Джанкойского горсуда Галину Емельянову;

- Кировского райсуда Анну Коваленко;

- Артемовского райсуда Сергея Косынина;

- Белогорского райсуда Евгения Печуру;

- Жовтневого райсуда Наталью Резник;

- Браневского горсуда Наталью Чернову;

- Окружного админсуда Севастополя Игоря Шаповала;

- Керченского горсуда Владислава Шумова;

- Брянского горсуда Валерия Шурова.

Ранее ВККС огласила конкурс на 505 вакансий судей.