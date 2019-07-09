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09.07.2019, 12:37

Высшему совету правосудия порекомендовали уволить 23 судей

Высшему совету правосудия порекомендовали уволить 23 судей - Фото
Суд (фото - pixabay.com)

ВККС рекомендовала уволить судей, которые отказались пройти оценивание их квалификации

Высшая квалификационная комиссия судей рекомендует Высшему совету правосудия уволить 23 судей в Крыму (де-юре), Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщает пресс-служба ВККС. 

Эти судьи отказались пройти квалификационное оценивание. 

Комиссия рекомендует уволить судей:

- Окружного горрайонного суда АР Крым Эльмира Асанова;
Окружного админсуда АР Крым Михаила Афанасьева;
Краснолуцкого горсуда Людмилу Беляеву, Евгения Чехова, Галину Ковальчук и  Виктора Долотина;
Краснодонского горсуда Виталия Горобца;
Бахчисарайского райсуда Татьяну Готовкину;
Апелляционного суда АР Крым Наталью Данину и Олега Куриленко;
Сакского горсуда Елену Дахневич;
Джанкойского горсуда Галину Емельянову;
Кировского райсуда Анну Коваленко;
Артемовского райсуда Сергея Косынина;
Белогорского райсуда Евгения Печуру;
Жовтневого райсуда Наталью Резник;
Браневского горсуда Наталью Чернову;
Окружного админсуда Севастополя Игоря Шаповала;
Керченского горсуда Владислава Шумова;
Брянского горсуда Валерия Шурова. 

Ранее ВККС огласила конкурс на 505 вакансий судей. 

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Теги: судебная реформа, увольнение, суд, ВККС, всп
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