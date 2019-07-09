Высшему совету правосудия порекомендовали уволить 23 судей

Высшая квалификационная комиссия судей рекомендует Высшему совету правосудия уволить 23 судей в Крыму (де-юре), Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.
Эти судьи отказались пройти квалификационное оценивание.
Комиссия рекомендует уволить судей:
- Окружного горрайонного суда АР Крым Эльмира Асанова;
- Окружного админсуда АР Крым Михаила Афанасьева;
- Краснолуцкого горсуда Людмилу Беляеву, Евгения Чехова, Галину Ковальчук и Виктора Долотина;
- Краснодонского горсуда Виталия Горобца;
- Бахчисарайского райсуда Татьяну Готовкину;
- Апелляционного суда АР Крым Наталью Данину и Олега Куриленко;
- Сакского горсуда Елену Дахневич;
- Джанкойского горсуда Галину Емельянову;
- Кировского райсуда Анну Коваленко;
- Артемовского райсуда Сергея Косынина;
- Белогорского райсуда Евгения Печуру;
- Жовтневого райсуда Наталью Резник;
- Браневского горсуда Наталью Чернову;
- Окружного админсуда Севастополя Игоря Шаповала;
- Керченского горсуда Владислава Шумова;
- Брянского горсуда Валерия Шурова.
Ранее ВККС огласила конкурс на 505 вакансий судей.