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"Выведение войск – это ключевое". На Банковой рассказали о позиции на саммите в Джидде

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 18:31
Игорь Жовква (фото: пресс-служба форума Украина 30)

Выведение российских войск с украинской территории является ключевым для мирного плана Украины. Так, заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква прокомментировал публикацию The Wall Street Journal, которая написала, что Украина на саммите в Саудовской Аравии якобы не настаивала на мирном плане президента Владимира Зеленского, который предполагает вывод российских войск.

Заявление Жовквы прозвучало на встрече руководства ОП с журналистами, на которой присутствовал журналист LIGA.net.

"Трижды выступал руководитель нашей делегации… И четко в каждом выступлении говорил, что принцип вывода войск является ключевым. Никто этого не отрицал", – сказал Жовква.

По его словам, никто не противостоял этому тезису и не спорил. В частности, это касается и стран Глобального Юга – таких, как Бразилия и Китай.

Особо мощно выступил глава немецкой делегации Йенс Плетнер, добавил Жовква. Поэтому чиновнику с Банковой непонятно, откуда берется другая информация у западных медиа.

Глава ОП Андрей Ермак также подчеркнул, что мирный план невозможен без вывода российских войск.

В ОП также рассказали, что раздавали участникам саммита документ "Философия украинской формулы мира". LIGA.net имела возможность ознакомиться с ним. В нем объясняется 10 пунктов формулы мира президента Владимира Зеленского, в том числе то, что РФ должна немедленно вывести все войска из Украины в пределах ее международно признанных границ.

Читайте завтра на LIGA.net разбор о саммите в Джидде.

  • На саммите в Джидде согласовали не все пункты мирной формулы Зеленского, рассказал Ермак. В частности, нужно работать со странами Глобального Юга по пункту о справедливости, предусматривающему привлечение РФ к ответственности.

Читайте также: Ермак анонсировал два саммита по "формуле Зеленского", второй – при участии России

Марк Сировой
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