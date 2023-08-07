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"Виведення військ – це ключове". На Банковій розповіли про позицію на саміті у Джидді

Этот материал также доступен на русском
07.08.2023, 18:31
Ігор Жовква (фото: пресслужба форума Україна 30)

Виведення російських військ з української території є ключовим для мирного плану України. Так заступник голови Офісу президента Ігор Жовква прокоментував публікацію The Wall Street Journal, яка написала, що Україна на саміті у Саудівській Аравії нібито не наполягала на мирному плані президента Володимира Зеленського, який передбачає виведення російських військ.

Заява Жовкви пролунала на зустрічі керівництва ОП з журналістами, на якій був присутній журналіст LIGA.net.

"Тричі виступав керівник нашої делегації… І чітко у кожному виступі говорив, що принцип виведення військ є ключовим. Ніхто цьому не заперечував", – сказав Жовква.

За його словами, ніхто не протистояв цій тезі та не сперечався. Зокрема, це стосується і країн Глобального Півдня – таких, як Бразилія і Китай.

Особливо потужно виступив голова німецької делегації Єнс Плетнер, додав Жовква. Тому чиновнику з Банкової незрозуміло, звідки береться інша інформація у західних медіа.

Голова ОП Андрій Єрмак також підкреслив, що мирний план неможливий без виведення російських військ.

У ОП також розповіли, що видавали учасникам саміту документ "Філософія української формули миру". LIGA.net мала нагоду із ним ознайомитися. У ньому пояснюється 10 пунктів формули миру президента Володимира Зеленського, зокрема те, що РФ повинна негайно вивести всі війська з України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Читайте завтра на LIGA.net розбір про саміт у Джидді.

  • На саміті у Джидді погодили не всі пункти мирної формули Зеленського, розповів Єрмак. Зокрема, потрібно працювати з країнами Глобального Півдня щодо пункту про справедливість, який передбачає притягнення РФ до відповідальності.

Читайте також: Єрмак анонсував два саміти за "формулою Зеленського", другий – за участі Росії

Марко Сировой
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