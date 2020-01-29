Взрыв авто офицера ГУР - покушение на теракт: следствие окончено

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Прокуроры завершили досудебное расследование в отношении двух граждан РФ, подозреваемых в покушении на теракт путем подрыва автомобиля офицера Главного управления разведки, и совершении других преступлений. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Установлено, что преступление организовано сотрудниками спецслужб России, а его исполнители - граждане РФ из числа бывших работников правоохранительных органов. Они прибыли в Украину, используя поддельные паспорта граждан Киргизстана.

Подозреваемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 258 (покушение на террористический акт), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК. Максимальное наказание по санкции статей - 15 лет лишения свободы.

В ночь на 4 апреля 2019 года в Голосеевском районе Киева взорвался припаркованный возле одного из торговых центров автомобиль. Произошла преждевременная детонация взрывного устройства - подрывника в тяжелом состоянии госпитализировали. Появилась информация, что он умер в больнице .

взорвался умер в больнице Позже оказалось, что российский диверсант не погиб, и он дал показания в суде

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