Взрыв и пожар на Московском коксогазовом заводе – видео

В Видном Московской области на Московском коксогазовом заводе произошел взрыв и возник пожар, сообщают пропагандистские медиа и социальные платформы страны-агрессора.

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Взрыв подтвердили в пресс-службе российского министерства чрезвычайных ситуаций: "В Видном, Белокаменное шоссе, дом 13, произошел взрыв в цеху, горит разделительно-насосная колонна с бензолом. Происходит открытое горение строения на площади 200 кв. м и высотой 20 м".

2 марта сообщалось о сильном взрыве в подмосковной Коломне.

Сергій Бережний

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