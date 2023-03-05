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Взрыв и пожар на Московском коксогазовом заводе – видео

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2023, 22:19
Взрыв и пожар на Московском коксогазовом заводе – видео - Фото
Фото - Telegram Оперативный ВСУ

В Видном Московской области на Московском коксогазовом заводе произошел взрыв и возник пожар, сообщают пропагандистские медиа и социальные платформы страны-агрессора.  

Взрыв подтвердили в пресс-службе российского министерства чрезвычайных ситуаций:  "В Видном, Белокаменное шоссе, дом 13, произошел взрыв в цеху, горит разделительно-насосная колонна с бензолом. Происходит открытое горение строения на площади 200 кв. м и высотой 20 м". 

Сергій Бережний
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