Взрыв в Бейруте: Украина отправила в Ливан пять тонн продуктов и медикаментов - фото
Из резервного фонда госбюджета на помощь выделили более 8 млн грн
Украина отправила пять тонн гуманитарной помощи в пострадавший от взрыва Бейрут, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
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По словам первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, Кабинет министров выделил 8 млн 450 тысяч грн из резервного фонда на приобретение лекарств, товаров медицинского назначения, муки и продуктов питания для Ливана.
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Посол в Ливане Игорь Осташ отметил, что более 4000 украинских семей проживает в Ливане. При взрыве пострадали более 20 семей, все они ждут помощи и поддержки, сказал посол.
Гуманитарный груз прибудет в Ливан около 12:30. Груз сопровождают украинские гвардейцы и спасатели.
- 4 августа в порту в столице Ливана прогремел взрыв, один из сильнейших в жилой застройке в новейшей истории.
- Основная версия властей страны - взрыв 2700 тонн аммиачной селитры.
- В результате катастрофы от 250 до 300 000 человек остались без жилья.
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