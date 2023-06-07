Взрывчатку, разрушившую Каховскую ГЭС, оккупанты заложили еще осенью 2022 года – Данилов
07.06.2023, 15:20
Алексей Данилов (Фото: СНБО)
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Радио Свобода заявил, что взрывчатка, повлекшая разрушение дамбы Каховской ГЭС, была заложена оккупантами еще осенью 2022 года, и она, вероятно, сдетонировала по приказу Кремля.
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"Подрыв дамбы произошел российскими террористами той взрывчаткой, которая была заложена заранее в сентябре-октябре прошлого года, скорее всего, по указанию Москвы, все это произошло вчера", – сказал он.
Данилов уточнил, что, вероятно, команда на теракт выдавалась из кабинета российского диктатора Владимира Путина.
Он объяснил, что "на других уровнях такие приказы не отдаются".
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.
- Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
- В Днепр уже попало более 150 тонн машинной смазки.
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