UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Взрывчатку, разрушившую Каховскую ГЭС, оккупанты заложили еще осенью 2022 года – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 15:20
Взрывчатку, разрушившую Каховскую ГЭС, оккупанты заложили еще осенью 2022 года – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Радио Свобода заявил, что взрывчатка, повлекшая разрушение дамбы Каховской ГЭС, была заложена оккупантами еще осенью 2022 года, и она, вероятно, сдетонировала по приказу Кремля.

"Подрыв дамбы произошел российскими террористами той взрывчаткой, которая была заложена заранее в сентябре-октябре прошлого года, скорее всего, по указанию Москвы, все это произошло вчера", – сказал он.

Данилов уточнил, что, вероятно, команда на теракт выдавалась из кабинета российского диктатора Владимира Путина.

Он объяснил, что "на других уровнях такие приказы не отдаются".

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
  • Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.
  • Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
  • В Днепр уже попало более 150 тонн машинной смазки.

Читайте также: Как и зачем Россия уничтожила Каховскую ГЭС. Первые факты и оценки

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавладимир путинтерактвзрывчаткаАлексей Даниловкаховская гэс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 