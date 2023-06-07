Вибухівку, яка зруйнувала Каховську ГЕС, окупанти заклали ще восени 2022 року – Данілов

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що вибухівку, яка спричинила руйнування дамби Каховської ГЕС, було закладено окупантами ще восени 2022 року, і вона, ймовірно, здетонувала за вказівкою Кремля.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Підрив дамби відбувся російськими терористами тією вибухівкою, яка була закладена ще заздалегідь у вересні-жовтні минулого року, скоріше за все, за вказівкою Москви, все це відбулося вчора", – сказав він.

Данілов уточнив, що, ймовірно, команда на теракт видавалася із кабінету російського диктатора Володимира Путіна.

Він пояснив, що "на інших рівнях такі вказівки не віддаються".

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.

Зеленський зібрав екстрене засідання РНБО.

Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

У Дніпро вже потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

Читайте також: Як і навіщо Росія знищила Каховську ГЕС. Перші факти та оцінки

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.