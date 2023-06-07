Вибухівку, яка зруйнувала Каховську ГЕС, окупанти заклали ще восени 2022 року – Данілов
07.06.2023, 15:20
Олексій Данілов (Фото: РНБО)
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що вибухівку, яка спричинила руйнування дамби Каховської ГЕС, було закладено окупантами ще восени 2022 року, і вона, ймовірно, здетонувала за вказівкою Кремля.
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"Підрив дамби відбувся російськими терористами тією вибухівкою, яка була закладена ще заздалегідь у вересні-жовтні минулого року, скоріше за все, за вказівкою Москви, все це відбулося вчора", – сказав він.
Данілов уточнив, що, ймовірно, команда на теракт видавалася із кабінету російського диктатора Володимира Путіна.
Він пояснив, що "на інших рівнях такі вказівки не віддаються".
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
- Зеленський зібрав екстрене засідання РНБО.
- Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.
- У Дніпро вже потрапило понад 150 тонн машинного мастила.
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