"Взял на себя ответственность". Зеленский может стать лауреатом Нобелевской премии мира
Президент Владимир Зеленский может стать лауреатом Нобелевской премии мира — он занимает высокие позиции в списках букмекеров. Об этом сообщает агентство Reuters.
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Согласно данным букмекерских контор, Зеленский является фаворитом на звание лауреата Нобелевской премии мира.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что премия для президента будет означать, что он "взял на себя полную ответственность в самый опасный момент".
"Это также будет премия для украинского народа, который сегодня платит самую высокую цену за право жить без войны", — сказал Подоляк.
Также на премию, возможно, могут претендовать экоактивистка Грета Тунберг, лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская и российский "оппозиционер" Алексей Навальный.
- Ранее Зеленский заявил, что все в мире ясно понимают, что означает попытка аннексии Россией территорий Украины. Прежде всего, она означает катастрофу для самой России.
- Он обращался к народам Кавказа, Сибири и другим коренным народам России, представителей которых отправляют на войну против Украины. Он призвал их бороться с режимом российского диктатора Владимира Путина и не дать сделать себя пушечным мясом на ненужной им войне.
- Президент считает, что уже не 2014 год, и мир не оставит без внимания проведение Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях.
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