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Путин хотел уничтожить Украину, но вызвал катастрофу для России – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 22:30
Владимир Зеленский (фото – скриншот из видео)
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Все в мире ясно понимают, что означает попытка аннексии Россией территорий Украины. Прежде всего, она означает катастрофу для самой России. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский

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Единственный путь прекратить войну – освободить всю Украину, сказал Зеленский.

"Пока Россия не пришла, повсюду на украинской земле была нормальная жизнь. И когда Россия уйдет, когда мы ее вытесним, нормальная жизнь вернется. Это единственный путь. Это путь к нашей победе", – заявил он.

Президент сказал, что никто не знает, сколько времени нужно, чтобы этот путь пройти, "но мы знаем, что ни одна российская манипуляция и ни одно российское преступление не способны столкнуть нас с этого пути".

Зеленский также снова обратился к гражданам РФ на русском языке и заявил, что вместо того, чтобы "присоединить" области Украины, Россия присоединит саму себя "к той катастрофе, которую она уже принесла на оккупированную территорию нашей страны". 

"Россия окончательно добьет институции нормальной государственности, которые у нее еще оставались", – сказал он.

Он напомнил, что Россия умножает могилы на захваченные территории Украины, но на территории самой России могил становится все больше. Россия устраивает на захваченной территории пыточные – и неизбежно заполнит пыточными саму себя.

"Только так теперь будут работать российская полиция, российские спецслужбы. Закон в России уничтожен. А те, кто принес все эти смерти, издевательства, изнасилования из России, унесут их к себе домой", – сказал Зеленский.

Он считает, что "российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни и без уважения к каким-либо человеческим ценностям" из-за того, что "один человек в России хочет продолжать эту войну".

  • 29 сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что намерение Кремля объявить об аннексии территорий Украины ничего не изменит на поле боя и что Украина освободит все свои территории военным путем.   

Читайте также: Путин готовит аннексию. Что будет дальше на войне России с Украиной: три сценария

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский видеообращение
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