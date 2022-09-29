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Зеленский: Ценю четкую позицию Генсека ООН по попыткам РФ аннексировать наши территории

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 21:38
Зеленский: Ценю четкую позицию Генсека ООН по попыткам РФ аннексировать наши территории - Фото
Гутерриш фото пресс-служба ОП

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Генерального секретаря ООН за "четкую позицию" по отношению к преступной попытке России аннексировать территории Украины.

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"Ценю четкую позицию Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по поводу преступного намерения России незаконно аннексировать новые территории Украины: такие действия не будут иметь никакой юридической силы, они грубо нарушают Цели и Принципы Устава ООН и не будут признаны миром", – написал Зеленский в Twitter.

Гутерриш сегодня заявил, что "любое решение России о присоединении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения".

  • 29 сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что намерение Кремля объявить об аннексии территорий Украины ничего не изменит на поле боя и что Украина освободит все свои территории военным путем.   

Читайте также: Путин готовит аннексию. Что будет дальше на войне России с Украиной: три сценария

Сергій Бережний
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Антониу Гутерриш Владимир Зеленский владимир путин аннексия псевдореферендумы
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