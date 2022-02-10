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Взятка в 1,39 млн грн: депутату Киеврады Трубицыну и подельникам сообщили о подозрении

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10.02.2022, 17:52
Взятка в 1,39 млн грн: депутату Киеврады Трубицыну и подельникам сообщили о подозрении - Фото
Владислав Трубицын (фото - Facebook депутата)

Сегодня, 10 февраля, сообщили о подозрении депутату Киеврады Владиславу Трубицыну и остальным задержанным, которых детективы разоблачили на получении взятки. Подозрение подписала генпрокурор, сообщает пресс-служба НАБУ. В бюро не назвали фамилию депутата, но его личность подтвердили в партии Слуга народа.

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Уточняется, что шестерых задержанных подозревают в "предварительном сговоре группы лиц с требованием неправомерной выгоды". Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По данным следствия, депутат вместе с руководителями коммунальных предприятий получали взятки за размещение в столице точек передвижной торговли.

Подозреваемые, по данным следствия, организовывали торги, победителями которых становились те, кто принес должностным лицам "вознаграждение". Трубицын влиял на результаты конкурса как глава комиссии по благоустройству столицы.

Доказательства противоправной деятельности, как подчеркнули в НАБУ, следствие собирало почти год. Детективы перехватили переговоры о семи локациях в разных районах столицы.

Как выяснили следователи, взятка в 1,39 млн грн была разделена на два транша. Депутата Киевсовета и должностных лиц задержали при получении второй части – 1,26 млн грн.

  • Глава партии Слуга народа Елена Шуляк подтвердила, что задержан НАБУ депутат от СН Трубицын. Она заявила о созыве внеочередной конференции киевской городской организации партии для "принятия решений по отношению к Трубицину".
  • 9 февраля НАБУ разоблачило депутата Киевского горсовета и еще пятерых человек на получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в столице. Вместе с депутатом задержаны также директор коммунального предприятия и двое заместителей директора коммунального предприятия.
  • Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал задержание на взятке Трубицына и руководителей коммунальных предприятий.

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Яна Катасонова
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