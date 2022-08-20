Wizz Air под шквалом критики откладывает возобновление полетов в Москву из Эмиратов

Европейский лоукостер Wizz Air из-за резкой общественной критики отложил на неопределенный срок планы возобновить авиарейсы между Москвой и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом пишет Reuters.

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Европейская авиакомпания-лоукостер Wizz Air отложила планы возобновить полеты из Москвы в Абу-Даби, как считает агентство, из-за нарастающей критики. В социальных сетях решение компании возобновить рейсы в Москву привело к призывам к ее бойкоту.

При этом компания выпустила заявление об отсрочке рейсов до дальнейшего уведомления без упоминания о негативной реакции, указав только на "ограничения отраслевой цепочки поставок".

Ранее авиакомпания утверждала, что рейс в Москву будет выполняться ее подразделением в Абу-Даби, зарегистрированным в ОАЭ, которое не вводило запрет на авиасообщение с Россией.

Wizz Air приостановила все свои рейсы в Россию 27 февраля, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, но в августе заявила, что возобновит рейсы между Абу-Даби и Москвой в октябре.

Последней европейской авиакомпанией, которая прекратила полеты в Россию, была Air Serbia.

Сергей Бережной

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