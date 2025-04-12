World Press Photo отозвала приглашение пропагандиста ТАСС на награждение в Амстердаме
World Press Photo отменила приглашение на награждение фотографа российского пропагандистского агентства ТАСС Михаила Терещенко. Об этом говорится в обновлении на сайте организации за 11 апреля.
"Учитывая рост напряженности на европейском континенте, на данном этапе мы больше не можем оказать поддержку гостю с контролируемой государством российской организации. Как следствие, Михаил Терещенко больше не приглашен на программу победителей и церемонию награждения в Амстердаме", – говорится в сообщении.
Терещенко получил награду в фотоконкурсе World Press Photo 2025 за фотографию протестов в Грузии. В то же время этот россиянин незаконно посещал временно оккупированные территории и поддерживает войну против Украины.
В частности, Терещенко заявлял, что несколько лет назад уже подавал снимки разрушенного россиянами Мариуполя на премию World Press Photo. Как и другие пропагандисты, он называет уничтожение украинского города "освобождением".
- После скандала с победой Терещенко в конкурсе организация сообщила LIGA.net, что жюри конкурса рассматривает анонимные заявки от фотографов и журналистов по всему миру, не зная, чем они занимаются и на кого работают.
- Кроме Терещенко, награду World Press Photo 2025 получила немецкая журналистка Гайтманн за фотографию раненого боевика террористической ДНР.