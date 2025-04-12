World Press Photo отозвала приглашение пропагандиста ТАСС на награждение в Амстердаме

Россиянина наградили за фото протестов в Грузии, он поддерживает войну против Украины

Михаил Терещенко (Фото: ресурс оккупантов)

World Press Photo отменила приглашение на награждение фотографа российского пропагандистского агентства ТАСС Михаила Терещенко. Об этом говорится в обновлении на сайте организации за 11 апреля.

"Учитывая рост напряженности на европейском континенте, на данном этапе мы больше не можем оказать поддержку гостю с контролируемой государством российской организации. Как следствие, Михаил Терещенко больше не приглашен на программу победителей и церемонию награждения в Амстердаме", – говорится в сообщении.

Терещенко получил награду в фотоконкурсе World Press Photo 2025 за фотографию протестов в Грузии. В то же время этот россиянин незаконно посещал временно оккупированные территории и поддерживает войну против Украины.

В частности, Терещенко заявлял, что несколько лет назад уже подавал снимки разрушенного россиянами Мариуполя на премию World Press Photo. Как и другие пропагандисты, он называет уничтожение украинского города "освобождением".