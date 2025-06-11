WP: У Трампа тайно отправят в Гуантанамо тысячи мигрантов, среди них могут быть украинцы

Лагерь Гунтанамо (Фото: wikimedia.org)

Администрация президента США Дональда Трампа уже на этой неделе готовится начать перемещение потенциально тысяч незаконно находящихся в Соединенных Штатах иностранцев на военную базу в Гуантанамо. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на знакомых с этим вопросом американских чиновников.

Иностранцы, которых могут отправить, происходят из разных стран. Среди них сотни из европейских стран, в том числе Великобритании, Италии, Франции, Германии, Ирландии, Бельгии, Нидерландов, Литвы, Польши, Турции и Украины, а также из других частей мира – например, из Гаити.

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По словам чиновников, администрация вряд ли сообщит правительствам стран, из которых происходят иностранцы, о предстоящих перемещениях в Гуантанамо, в частности, близких союзников США, таких, как Великобритания, Германия и Франция.

Подготовка включает медицинское обследование 9000 человек, чтобы определить, достаточно ли они здоровы для отправки в Гуантанамо.

Представители администрации Трампа утверждают, что этот план необходим, чтобы освободить вместительность внутренних центров содержания под стражей, которые стали переполненными на фоне обещания Трампа осуществить наибольшую депортацию нелегальных мигрантов в истории Америки.

В документе, с которым ознакомилось издание, говорится, что GTMO, правительственная аббревиатура базы, "не исчерпана".

В январе Трамп объявил, что направит в этот объект до 30 000 мигрантов. Десятки мигрантов, удерживаемых на базе в марте, были отправлены обратно на объекты в Луизиане, что, по мнению критиков иммиграционных "репрессий" администрации, было связано с проблемами с вместительностью.

Чиновник оборонного ведомства заявил, что "текущие миссии на военно-морской базе Гуантанамо остаются неизменными, и они "не комментируют никаких спекулятивных будущих миссий".

"Министерство внутренней безопасности намерено "минимизировать" время пребывания заключенных на базе в Карибском бассейне, но Белый дом может решить использовать это заведение для более длительного содержания под стражей, согласно официальному документу", – пишет издание.

Американские чиновники заявили, что проверяемые для передачи лица находятся в Соединенных Штатах нелегально. Многие страны сообщили США о своей готовности принять своих граждан, но, по словам чиновников, они не действовали достаточно быстро.

"Эти планы, которые могут быть изменены, появляются на фоне того, что приверженцы жесткой иммиграционной политики в кабинете Трампа настаивают на большем количестве депортаций и арестов нелегальных мигрантов", – отмечают журналисты.

Справка Лагерь "Гуантанамо" – военная тюрьма, расположенная на базе ВМС США в заливе Гуантанамо, Куба. Она была создана в 2002 году и состоит из нескольких отдельных лагерей, включая лагерь "Дельта", лагерь "Игуана" и лагерь "Экс-Рей". Этот комплекс использовался для содержания пленников, подозреваемых в террористической деятельности. Тюрьма, особенно лагерь "Экс-Рей", подверглась жесткой критике как в США, так и за рубежом из-за обвинений в пытках и негуманном обращении с заключенными. Лагерь "Гуантанамо" – военная тюрьма, расположенная на базе ВМС США в заливе Гуантанамо, Куба. Она была создана в 2002 году и состоит из нескольких отдельных лагерей, включая лагерь "Дельта", лагерь "Игуана" и лагерь "Экс-Рей". Этот комплекс использовался для содержания пленников, подозреваемых в террористической деятельности. Тюрьма, особенно лагерь "Экс-Рей", подверглась жесткой критике как в США, так и за рубежом из-за обвинений в пытках и негуманном обращении с заключенными.