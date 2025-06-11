WP: У Трампа таємно відправлять до Гуантанамо тисячі мігрантів, серед них можуть бути українці

"Гуантанамо" раніше використовувався для утримання полонених та підозрюваних у терористичній діяльності

Табір Гунтанамо (Фото: wikimedia.org)

Адміністрація президента США Дональда Трампа вже цього тижня готується розпочати переміщення потенційно тисяч іноземців, які незаконно перебувають у Сполучених Штатах, на військову базу в Гуантанамо. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на знайомих із цим питанням американських чиновників.

Іноземці, яких можуть відправити, походять із різних країн. Серед них сотні з європейських країн, зокрема Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини, Ірландії, Бельгії, Нідерландів, Литви, Польщі, Туреччини та України, а також з інших частин світу – наприклад, багато з Гаїті.

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За словами чиновників, адміністрація навряд чи повідомить уряди країн, з яких походять іноземці, про майбутні переміщення до Гуантанамо, зокрема близьких союзників США, таких як Велика Британія, Німеччина та Франція.

Підготовка включає медичне обстеження 9000 осіб, щоб визначити, чи достатньо вони здорові для відправлення до Гуантанамо.

Представники адміністрації Трампа стверджують, що цей план необхідний через потребу звільнити місткість внутрішніх центрів утримання під вартою, які стали переповненими на тлі обіцянки Трампа здійснити найбільшу депортацію нелегальних мігрантів в історії Америки.

У документі, з яким ознайомилося видання, йдеться, що GTMO, урядова абревіатура бази, "не вичерпана".

У січні Трамп оголосив, що направить до цього об'єкта до 30 000 мігрантів. Десятки мігрантів, яких утримували на базі в березні, були відправлені назад до об'єктів у Луїзіані, що, на думку критиків імміграційних "репресій" адміністрації, було пов'язано з проблемами з місткістю.

Посадовець оборонного відомства заявив, що "поточні місії на військово-морській базі "Гуантанамо" залишаються незмінними, і вони "не коментують жодних спекулятивних майбутніх місій".

"Міністерство внутрішньої безпеки має намір "мінімізувати" час перебування ув'язнених на базі в Карибському басейні, але Білий дім може вирішити використовувати цей заклад для тривалішого утримання під вартою, згідно з офіційним документом", – пише видання.

Американські чиновники заявили, що особи, яких перевіряють для передання, перебувають у Сполучених Штатах нелегально. Багато країн повідомили США про свою готовність прийняти своїх громадян, але, за словами чиновників, вони не діяли достатньо швидко.

"Ці плани, які можуть бути змінені, з'являються на тлі того, що прихильники жорсткої імміграційної політики в кабінеті Трампа наполягають на більшій кількості депортацій та арештів нелегальних мігрантів", – зазначають журналісти.

Довідка Табір "Гуантанамо" – військова в'язниця, розташована на базі ВМС США в затоці Гуантанамо, Куба. Вона була створена у 2002 році та складається з кількох окремих таборів, зокрема: табір "Дельта", табір "Ігуана" та табір "Екс-Рей". Цей комплекс використовувався для утримання полонених, підозрюваних у терористичній діяльності. В'язниця, особливо табір "Екс-Рей", зазнала жорсткої критики як у США, так і за кордоном через звинувачення у тортурах і негуманному поводженні з в'язнями. Табір "Гуантанамо" – військова в'язниця, розташована на базі ВМС США в затоці Гуантанамо, Куба. Вона була створена у 2002 році та складається з кількох окремих таборів, зокрема: табір "Дельта", табір "Ігуана" та табір "Екс-Рей". Цей комплекс використовувався для утримання полонених, підозрюваних у терористичній діяльності. В'язниця, особливо табір "Екс-Рей", зазнала жорсткої критики як у США, так і за кордоном через звинувачення у тортурах і негуманному поводженні з в'язнями.