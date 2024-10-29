WSJ: США обеспокоены, что из-за войн боекомплекты тратятся быстрее, чем производятся

Пуск ракеты американского тяжелого ЗРК Patriot (Фото: DoD USA)

В США растет обеспокоенность насчет интенсивного использования ограниченных запасов боекомплекта для систем противовоздушной обороны, вызванных войнами на Ближнем Востоке и в Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

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Издание пишет, что Минобороны США обеспокоено тем, что боекомплект со складов тратится быстрее, чем поступает новый, что может привести к уязвимости США в потенциальном конфликте на Тихом океане.

Спикер Военно-морских сил США Карлос Дель Торо заявил, что Тихоокеанский флот США давит на промышленность, чтобы увеличить производство стандартных ракет, поскольку США развернули боевые корабли в водах близ Ближнего Востока.

Неназванные конгрессмены заявили, что когда в прошлом году ХАМАС атаковал Израиль, было использовано более сотни самых распространенных стандартных ракет, которые удалось перехватить американским силам. Там добавляют, что обычно американский флот перехватывает вражескую цель двумя выстрелами из ПВО, чтобы гарантированно сбить ее, однако боекомплект стоит очень дорого.

"Это действительно очень дорогие боеприпасы, и их выстреливают по хуситскому и иранскому металлолому. Чтобы заменить каждую растраченную ракету, нужны долгие месяцы и много денег", – сказал неназванный конгрессмен.

Министерство обороны США заявило, что не разглашает публично свои запасы из-за грифа "совершенно секретно", поскольку информацию могут использовать Иран и его союзники.