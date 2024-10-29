WSJ: США занепокоєні, що через війни боєкомплекти витрачаються швидше, ніж виготовляються

Пуск ракети американського важкого ЗРК Patriot (Фото: DoD USA)

У США зростає занепокоєння щодо інтенсивного використання обмежених запасів боєкомплекту для систем протиповітряної оборони, спричиненого війнами на Близькому Сході та в Україні. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на неназвані джерела.

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Видання пише, що Міноборони США стурбоване тим, що боєкомплекти зі складів витрачаються швидше, ніж надходять нові, що може призвести до вразливості США у потенційному конфлікті на Тихому океані.

Спікер Військово-морських сил США Карлос Дель Торо заявив, що Тихоокеанський флот США тисне на промисловість, аби збільшити виробництво стандартних ракет, оскільки США розгорнули бойові кораблі у водах поблизу Близького Сходу.

Неназвані конгресмени заявили, що коли торік ХАМАС атакував Ізраїль, було використано більше сотні найпоширеніших стандартних ракет, які вдалося перехопити американським силам. Там додають, що зазвичай американський флот перехоплює ворожу ціль двома пострілами з ППО, щоб гарантовано збити її, проте боєкомплект коштує "дуже дорого".

"Це дійсно дуже дорогі боєприпаси, і їх вистрілюють по хуситському та іранському металолому. Аби замінити кожну розтрачену ракету, потрібні довгі місяці та багато грошей", – сказав неназваний конгресмен.

Міністерство оборони США заявило, що не розголошує публічно свої запаси через гриф "цілком таємно", оскільки інформацію можуть використати Іран та його союзники.