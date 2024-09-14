Wyborcza писала, что Польша не выделила деньги на чешскую инициативу. Глава МИД признал

Польский министр пообещал выделить 100 млн евро на закупку снарядов для Украины. Первая половина поступит в этом году, другая – в 2025 году

Радослав Сикорский (Фото: МИД Польши)

Газета Wyborcza 13 сентября написала, что Польша – это единственная страна, которая до сих пор не выделила средств на закупку артиллерийских снарядов для Украины в рамках чешской инициативы. Министр иностранных дел страны Радослав Сикорский признал это и пообещал исправить ситуацию в ближайшее время.

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По информации польских журналистов, к августу 2024 года к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины присоединились 18 стран. Наибольшую финансовую поддержку первой оказала Германия. Польша оказалась единственным государством, которое до сих пор не внесло средства, несмотря на предварительные обещания.

На пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве Сикорский признал это, объяснив причину.

По его словам, задержка Польшей платежа в фонд закупки боеприпасов для ВСУ была связана с тем, что ответственный за это чиновник задержан по ордеру на арест. Эту роль исполнял Михал Кучмеровский, бывший глава правительственного агентства стратегических резервов Польши. Его арестовали в Лондоне по польскому ордеру из-за обвинений в коррупционных преступлениях.

Польский министр пообещал выделить 100 млн евро на закупку снарядов для Украины. Первая половина поступит в этом году, другая – в 2025 году.

25 июня 2024 года премьер Чехии Фиала заявил, что Украина уже получила первую партию боеприпасов, закупленных для Сил обороны в рамках чешской инициативы.

20 августа министр обороны Чехии Чернохова заявила, что часть доходов, полученных от российских активов, замороженных в Евросоюзе, будет направлена на поставку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.

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