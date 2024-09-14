Газета Wyborcza писала, що Польща не виділила гроші на чеську ініціативу. Глава МЗС визнав

Польський міністр пообіцяв виділити 100 млн євро на закупівлю снарядів для України. Перша половина надійде цьогоріч, інша – у 2025 році

Радослав Сікорський (Фото: МЗС Польщі)

Газета Wyborcza 13 вересня написала, що Польща – це єдина країна, яка досі не виділила коштів на закупівлю артилерійських снарядів для України у межах чеської ініціативи. Міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський визнав це та пообіцяв виправити ситуацію найближчим часом.

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За інформацією польських журналістів, на серпень 2024 року до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України приєдналися 18 країн. Найбільшу фінансову підтримку першою надала Німеччина. Польща виявилася єдиною державою, яка досі не внесла кошти, попри попередні обіцянки.

На пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві Сікорський визнав це, пояснивши причину.

За його словами, затримка Польщею платежу до фонду закупівлі боєприпасів для ЗСУ була пов'язана з тим, що відповідального за це чиновника затримали за ордером на арешт. Цю роль виконував Міхал Кучмеровський, колишній голова Урядового агентства стратегічних резервів Польщі. Його заарештували в Лондоні за польським ордером через звинувачення в корупційних злочинах.

Польський міністр пообіцяв виділити 100 млн євро на закупівлю снарядів для України. Перша половина надійде цьогоріч, інша – у 2025 році.

25 червня 2024 року прем'єр Чехії Фіала заявив, що Україна вже отримала першу партію боєприпасів, закуплених для Сил оборони в межах чеської ініціативи.

20 серпня міністерка оборони Чехії Чернохова заявила, що частина прибутків, отриманих від російських активів, заморожених у Євросоюзі, буде спрямована на постачання боєприпасів для України у межах чеської ініціативи.

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