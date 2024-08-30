Боррель: Євросоюз підготував для України 700 000 артснарядів з обіцяного мільйона

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА / OLIVIER HOSLET)

Європейські союзники підготували 700 000 артилерійських снарядів з мільйона, який обіцяли Україні. Про це у Брюсселі заявив головний європейський дипломат Жозеп Боррель.

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"Ми зараз на рівні приблизно 700 000 снарядів 155-мм калібру. Ми ще не на цільовому показнику, але Захід нарощує можливості", – сказав він.

Боррель підкреслив, що промисловість країн ЄС все ще збільшує свої потужності й виробництво боєприпасів триває.

"Я хочу наголосити: ми продовжимо підтримувати Україну і не виключаємо можливості завдання ударів по території Росії", – додав дипломат. Водночас глава євродипломатії зазначив, що Євросоюз не прагне війни з Росією, а має на меті лише допомогти Україні протистояти російській агресії.

25 червня 2024 року прем'єр Чехії Фіала заявив, що Україна вже отримала першу партію боєприпасів, закуплених для Сил оборони в межах чеської ініціативи.

20 серпня міністерка оборони Чехії Чернохова заявила, що частина прибутків, отриманих від російських активів, заморожених у Євросоюзі, буде спрямована на постачання боєприпасів для України у межах чеської ініціативи.

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