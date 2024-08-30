Боррель: Евросоюз подготовил для Украины 700 000 артснарядов из обещанного миллиона

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА / OLIVIER HOSLET)

Европейские союзники подготовили 700 000 артиллерийских снарядов из миллиона, который обещали Украине. Об этом в Брюсселе заявил главный европейский дипломат Жозеп Боррель.

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"Мы сейчас на уровне примерно 700 000 снарядов 155-мм калибра. Мы еще не на целевом показателе, но Запад наращивает возможности", – сказал он.

Боррель подчеркнул, что промышленность стран ЕС все еще увеличивает свои мощности и производство боеприпасов продолжается.

"Я хочу подчеркнуть: мы продолжим поддерживать Украину и не исключаем возможности нанесения ударов по территории России", – добавил дипломат. В то же время глава евродипломатии отметил, что Евросоюз не стремится к войне с Россией, а целью является лишь помочь Украине противостоять российской агрессии.

25 июня 2024 года премьер Чехии Фиала заявил, что Украина уже получила первую партию боеприпасов, закупленных для Сил обороны в рамках чешской инициативы.

20 августа министр обороны Чехии Чернохова заявила, что часть доходов, полученных от российских активов, замороженных в Евросоюзе, будет направлена на поставку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.

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