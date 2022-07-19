"Я общаюсь с генсеком ООН, с россиянами я не общаюсь" – интервью Андрея Ермака за минуту

Единственные переговоры, которые Украина сейчас ведет с Россией – о разблокировании портов, и при этом никакого доверия к обещаниям Кремля нет. Об этом и о многом другом рассказал в интервью НВ глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Ниже – выдержки из его ответов интервьюеру Кристине Бердинских.

О том, почему "врио" генпрокурора и главы СБУ оказались из круга знакомых Олега Татарова.

"Я не гулял на дне рождения Татарова, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, были ли они там. И когда президент принимал решения по их назначению, что важно, "временно исполняющими обязанности", это точно не влияло на решение..."

"Что касается влияния Татарова: он мне эти кандидатуры не предлагал, а я, соответственно, не предлагал их президенту".

О работе "группы Ермака-Макфола" по санкциям против Кремля.

"Мы увидели, что многие санкции имеют очень красивые названия, но не работают. Многие из них абсолютно неэффективны. Сегодня с каждым новым пакетом, санкции становятся более болезненными, попадающими в нужную точку..."

"Сейчас мы работаем в первую очередь над тем, чтобы признать Россию государством-спонсором терроризма".

О прозрачности и подконтрольности зарубежных военных поставок.

"Очень важно, чтобы процесс был открытым... Мы ввели в Офисе президента еженедельные брифинги, на которые приглашаем представителей посольств, военных из Британии и США. Мой заместитель Роман Машовец заслушивает военных, рассказывает, что происходит. Делаем включения с фронта. Для того чтобы у наших партнеров не было никаких вопросов и они были причастны к происходящему".

О заявлениях члена Конгресса США Виктории Спартц.

"Я знаю, что резонанса так называемого скандала в США не было. Его больше попробовали раздувать здесь у нас... Мои инициативы, можете проверить, относительно прозрачности и контроля использования оружия, появились задолго до того, как это началось. Я считаю, что люди умнее любой пропаганды, и поэтому мы никак не отвечали. Хотя это обидно, хотя это неправда, хотя это абсолютная ложь".

Об ожиданиях от ленд-лиза.

"Сегодня основная цель – это победа... Нам нужно, чтобы у наших военных было все, что им необходимо. У них есть характер, у них есть профессионализм. У них все есть, кроме достаточного оснащения, достаточного оружия. Основная задача ленд-лиза – чтобы мы получили все вовремя".

"Для нас очень важно не входить в зиму. После зимы, когда россияне будут иметь больше времени окопаться, безусловно, будет труднее. Они нас в это тянут. Для нас очень важно не дать им такой возможности".

О странах-гарантах безопасности Украины и почему там появлялась Россия.

"Это не мы им предложили, это Россия хотела быть (гарантом). Но невозможно быть агрессором и одновременно гарантом безопасности. После Бородянки, после Бучи ни мы, ни наши партнеры не видят возможности, чтобы Россия была среди стран, предоставляющих нам гарантии".

"Мы должны иметь гарантии до того, когда мы окажемся в НАТО... Мы не отказываемся от этого, либо будет какой-либо другой оборонный альянс с нашими международными друзьями и партнерами".

"Сегодня мы ведем переговоры в первую очередь с такими странами как США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Польша, Турция, Австралия и многие другие. Я не говорю, что они сказали: да, мы готовы. Нам Будапештский меморандум №2 не интересен... Сегодня о заинтересованности в таких договорах заявили и Великобритания, и Польша, в принципе, мы говорим и с США".

"Чтобы это ускорить, мы создали группу с Андерсом Фог Расмуссеном, который был генсеком НАТО... Главная цель – выработать рекомендации. Чтобы нам никто не говорил, что это не сочетается с НАТО... Мы договорились, что к концу лета будет первый документ, который мы будем использовать в качестве рекомендаций".

О переговорах с Россией.

"Сегодня единственные идущие переговоры – по разблокированию наших портов. Они проходят на уровне наших военных и на уровне Министерства иностранных дел, но только через посредничество ООН. Я общаюсь с генсеком ООН Антониу Гутерришем, с россиянами не общаюсь... Мы им [россиянам] точно не верим – это понятно".

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Сергей Бережной

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