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"Я русский язык знаю лучше, чем они". Зеленский – о перехватах разговоров оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 12:36
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в эфире чешского телевидения рассказал о первых впечатлениях от действий российских оккупантов после начала полномасштабного вторжения РФ. По его словам, он не ожидал, что в ХХІ веке такое вообще возможно, и "было ощущение диких, необразованных и неграмотных людей, которых до этого "держали в ямах".

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Президент заявил, что "в целом не ожидал, что в 21 веке человек способен на такое".

"Но оказалось, что они способны. Они — это какое-то нашествие голодных, злых людей, дикарей. За зонтик, какой-то чайник, за унитаз убивали людей. Что это? Где их держали? Ощущения, что держали в ямах, клетках, за решеткой, а потом сказали – "мы вас освобождаем, только бегите туда и убейте тех людей", – поделился впечатлениями Зеленский.

Он рассказал чехам, когда-то имел бизнес с россиянами, но "не знал, что внутри у них может быть такое": "Это нелюди".

Зеленский затронул тему перехвата телефонных разговоров оккупантов со своими родными в РФ: "Очень много перехватов неграмотных. Я русский язык знаю гораздо лучше, чем те люди. Все мы знаем матерные слова, но они этими словами общаются с родителями. Он звонит отцу или матери – и через слово использует такие слова".

Как выразился глава государства, "если ты так с родителями своими общаешься, то понятно, почему ты себя так ведешь [на войне]".

"Это звери. Необразованные и невоспитанные звери – и все. Циничные. Унизительно относятся к украинцам", – сказал Зеленский.

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Євген Пилипенко
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