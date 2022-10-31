Россия выпустила по Украине 4500 ракет с начала полномасштабной войны – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия с начала полномасштабной войны выпустила по Украине 4500 ракет. Об этом он сказал в понедельник, выступая перед участниками встречи Международной ассоциации юристов.
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Президент надеется, что все, кто отвечает за эти запуски, понесут ответственность.
"Pf каждой из 4500 российских ракет есть нелюди, виновные в смертях и потерях, вызванных этими ракетами. За каждым массовым захоронением жертв российских палачей есть нелюди, виновные в этих убийствах. За каждым проявлением российской агрессии есть те, кто спланировал его, организовал его, оправдывал его и не мешал его завершить", – сказал президент.
Он рассчитывает на участие иностранных юристов в работе по созданию специального трибунала по наказанию российских военных преступников и конфискации российских активов.
"Я предлагаю вам присоединиться к этой работе. Это возможность максимально конкретно помочь людям, ставшим жертвами этой войны", – заявил он.
- 14 октября министр обороны Алексей Резников заявил, что у россиян осталось 609 высокоточных ракет из 1844, которые у них были в начале великой войны.
- Несмотря на это, начиная с 10 октября, россияне в семь раз увеличили интенсивность ударов крылатыми ракетами. 31 октября для обстрела украинских объектов энергетики россияне использовали 55 ракет.
- Помимо крылатых ракет, Россия также массово использует ракеты к ЗРК С-300.
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