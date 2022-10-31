UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия выпустила по Украине 4500 ракет с начала полномасштабной войны – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 21:09
Россия выпустила по Украине 4500 ракет с начала полномасштабной войны – Зеленский - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия с начала полномасштабной войны выпустила по Украине 4500 ракет. Об этом он сказал в понедельник, выступая перед участниками встречи Международной ассоциации юристов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Президент надеется, что все, кто отвечает за эти запуски, понесут ответственность.

"Pf каждой из 4500 российских ракет есть нелюди, виновные в смертях и потерях, вызванных этими ракетами. За каждым массовым захоронением жертв российских палачей есть нелюди, виновные в этих убийствах. За каждым проявлением российской агрессии есть те, кто спланировал его, организовал его, оправдывал его и не мешал его завершить", – сказал президент.

Он рассчитывает на участие иностранных юристов в работе по созданию специального трибунала по наказанию российских военных преступников и конфискации российских активов.

"Я предлагаю вам присоединиться к этой работе. Это возможность максимально конкретно помочь людям, ставшим жертвами этой войны", – заявил он.

Читайте также: Журналисты нашли секретное подразделение армии РФ, которое приводит ракеты на цели в Украине

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война ракеты
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 