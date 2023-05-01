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Ядерное оружие России под сомнением, последнее испытание было в 1998 году — Резников

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 13:42
Ядерное оружие России под сомнением, последнее испытание было в 1998 году — Резников - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников сомневается в состоянии российского ядерного оружия, так как последнее испытание проводилось в 1998 году. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, ядерная угроза со стороны РФ для него имеет сомнительные признаки. Он отметил, что даже то ядерное оружие и носители, которые Украина отдала россиянам в 1990-х годах, стали непригодными в 1997 году. 

"Далее они могли сделать апгрейд и продлить его, но формально срок пригодности истек еще тогда. Плюс производителем многих комплектующих были украинские заводы, мы им уже не помогаем", — сказал глава ведомства.

Резников заявил, что последнее испытание ядерного оружия Россия делала в 1998 году на полигоне в Казахстане. 

"Поэтому мы не знаем, действенное ли оно и вообще – сработает ли оно", — считает министр.

Он напомнил, что в день приезда в Киев президента США Джо Байдена у России было запланировано испытание новой ракеты, чтобы запугать мир ядерным оружием, которое провалилось, а диктатор Владимир Путин был вынужден изменить свою речь перед Федеральным собранием. 

"Она сломалась и не сработала, Путину даже пришлось менять текст выступления. Я бы не преувеличивал их возможности", — резюмировал Резников.

  • 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.
  • МИД Латвии: Планы России разместить ядерное оружие в Беларуси – акт отчаяния. 

Читайте также: Зеленский: План РФ разместить ядерное оружие в Беларуси – следствие неудачной встречи с Си

Дмитро Гриниченко
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Алексей Резников Россия война ядерное оружие минобороны
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