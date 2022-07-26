UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ядерный терроризм России на Запорожской АЭС – угроза для всего мира: глава Минэнергетики

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 23:49
Ядерный терроризм России на Запорожской АЭС – угроза для всего мира: глава Минэнергетики - Фото
Герман Галущенко (Фото - пресс-служба Энергоатома)

Захват войсками России Запорожской АЭС и размещение там военной техники является проявлением ядерного терроризма и представляет угрозу для всего мира. Об этом заявил в Брюсселе министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Укринформ

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики стран Евросоюза Галущенко сказал, что привлек внимание коллег к ситуации на Запорожской АЭС.

Министр заявил, что действия россиян на Запорожской АЭС ​​– это ядерный терроризм.

"Если в XXI веке одна страна может вести себя как агрессор, и это касается ядерной безопасности, то это проблема не только отношений между Украиной и Россией, это проблема для всего мира", – сказал Галущенко.

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон заявила, что эта тема "остается приоритетной".

"Мы не должны забывать о российском безответственном поведении, о нарушениях международного законодательства", – сказала она.

Ранее сегодня Галущенко выразил уверенность, что следующая зима будет последней, когда Россия может шантажировать Европу газом, и что Европа не уступит под давлением Кремля.

  • 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.
  • 20 июля сообщалось, что оккупанты требуют от администрации ЗАЭС открыть им машинные залы энергоблоков, чтобы они могли разместить там военную технику. 
  • 23 июля Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об угрозе тяжелой ядерной аварии на Запорожской АЭС. 
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Запорожская АЭС Герман Галущенко Ядерный терроризм
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 