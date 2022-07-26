Ядерный терроризм России на Запорожской АЭС – угроза для всего мира: глава Минэнергетики
Захват войсками России Запорожской АЭС и размещение там военной техники является проявлением ядерного терроризма и представляет угрозу для всего мира. Об этом заявил в Брюсселе министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Укринформ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики стран Евросоюза Галущенко сказал, что привлек внимание коллег к ситуации на Запорожской АЭС.
Министр заявил, что действия россиян на Запорожской АЭС – это ядерный терроризм.
"Если в XXI веке одна страна может вести себя как агрессор, и это касается ядерной безопасности, то это проблема не только отношений между Украиной и Россией, это проблема для всего мира", – сказал Галущенко.
Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон заявила, что эта тема "остается приоритетной".
"Мы не должны забывать о российском безответственном поведении, о нарушениях международного законодательства", – сказала она.
Ранее сегодня Галущенко выразил уверенность, что следующая зима будет последней, когда Россия может шантажировать Европу газом, и что Европа не уступит под давлением Кремля.
- 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.
- 20 июля сообщалось, что оккупанты требуют от администрации ЗАЭС открыть им машинные залы энергоблоков, чтобы они могли разместить там военную технику.
- 21 июля Энергоатом сообщил, что оккупанты завели тяжелую технику в машинный зал энергоблока Запорожской АЭС.
- 23 июля Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об угрозе тяжелой ядерной аварии на Запорожской АЭС.
Комментарии