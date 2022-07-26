Ядерный терроризм России на Запорожской АЭС – угроза для всего мира: глава Минэнергетики

Захват войсками России Запорожской АЭС и размещение там военной техники является проявлением ядерного терроризма и представляет угрозу для всего мира. Об этом заявил в Брюсселе министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Укринформ.

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Во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики стран Евросоюза Галущенко сказал, что привлек внимание коллег к ситуации на Запорожской АЭС.

Министр заявил, что действия россиян на Запорожской АЭС ​​– это ядерный терроризм.

"Если в XXI веке одна страна может вести себя как агрессор, и это касается ядерной безопасности, то это проблема не только отношений между Украиной и Россией, это проблема для всего мира", – сказал Галущенко.

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон заявила, что эта тема "остается приоритетной".

"Мы не должны забывать о российском безответственном поведении, о нарушениях международного законодательства", – сказала она.

Ранее сегодня Галущенко выразил уверенность, что следующая зима будет последней, когда Россия может шантажировать Европу газом, и что Европа не уступит под давлением Кремля.

4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. Она работает в объединенной энергосистеме Украины тремя из шести блоков.

20 июля сообщалось, что оккупанты требуют от администрации ЗАЭС открыть им машинные залы энергоблоков, чтобы они могли разместить там военную технику.

21 июля Энергоатом сообщил, что оккупанты завели тяжелую технику в машинный зал энергоблока Запорожской АЭС.

23 июля Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об угрозе тяжелой ядерной аварии на Запорожской АЭС.

Сергей Бережной

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