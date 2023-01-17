Янукович заочно арестован за расстрел участников Революции достоинства

Суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для беглого экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщают Госбюро расследований и Офис генпрокурора.

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В ГБР напомнили, что в ноябре 2021 года было завершено расследование по преступлениям Януковича и других девяти чиновников во время акций протеста в центре Киева 18-20 февраля 2014 года.

"Установлено, что из-за действий этой организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести", – сообщают в ГБР.

В Офисе генпрокурора отметили, что следствием установлено, что Янукович вместе с тогдашними главами СБУ, МВД, Минобороны и другими чиновниками правоохранительных органов без законных оснований организовали применение специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов. Это привело к массовым жертвам среди участников акций протеста.

Янукович уже был заочно арестован в Украине по другим делам: об узурпации власти, о Харьковских соглашениях, дезертирстве и прочим.

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Оксана Житнюк

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