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Военная помощь от Японии и Южной Кореи. Глава МИД говорит – "все возможно"

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 11:05
Военная помощь от Японии и Южной Кореи. Глава МИД говорит –
Дмитрий Кулеба (Фото - МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не исключает, что в будущем позиция Японии и Южной Кореи по поводу отказа в помощи Украине оружием может измениться, однако для этого нужна политическая воля элит стран. Об этом он сказал в интервью BBC News Україна.

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Журналист спросил, каковы шансы Украины получить оружие от Южной Кореи, учитывая то, что военно-промышленный комплекс этой страны стремительно развивается.

"Из всех стран Запада Южная Корея для меня несколько неожиданно оказалась самым сложным случаем. Но мы очень позитивно настроены, роль Кореи становится все более конструктивной", – сказал Кулеба.

Комментируя отказ Японии предоставлять оружие Украине, глава МИД сказал, что эта страна не предоставляет вооружения из-за своей истории, из-за поражения во Второй мировой войне и законодательства, запрещающего передачу вооружений.

"Нам бы очень хотелось, чтобы Япония передавала нам вооружение, у них есть много того, что нам нужно, в частности ПВО. Но есть примеры стран в Европе, которые скорректировали свое законодательство, чтобы после 24 февраля 2022 года иметь возможность поставлять нам оружие", – отметил Кулеба.

Он напомнил, что в Швейцарии, наиболее известной нейтральной стране в мире, запущен процесс пересмотра этого законодательства – пока слишком рано говорить, что этот процесс завершился, но он начался.

Отвечая на вопрос, возможно ли такое и с Японией, глава МИД сказал: "Я убежден, что все возможно, лишь бы была политическая воля элит страны принять это решение".

Читайте также: Кулеба о трудностях дипломатии РФ: У Лаврова в Африке произошли две досадные неожиданности

Оксана Житнюк
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война южная корея япония военная помощь дмитрий кулеба
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