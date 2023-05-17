Япония примет на лечение раненых украинских военных – Kyodo

Япония примет для лечения и реабилитации раненых украинских военных как один из жестов поддержки Украины и ее борьбы против вторжения России. Об этом сообщает Kyodo.

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Агентство со ссылкой на официальные источники, знакомые с вопросом, сообщает, что несколько украинских военных будут приняты в Центральный госпиталь Сил самообороны в Токио для оказания медицинской помощи и физиотерапии уже в следующем месяце.

Прием раненых военных, в том числе жертв подрыва на минах, является ответом на запрос Украины, сообщил Kyodo источник в правительстве Японии.

Агентство отмечает, что правительство Японии стремится проявить более сильную поддержку Украине перед началом саммита Большой семерки, который начнется 19 мая.

14 апреля 2023 года Мининфраструктуры подписало грантовое соглашение с правительством Японии, по которому Украине будет выделено $400 млн на послевоенное восстановление.

18 апреля Япония стала первой страной, которая сделала вклад в Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA) для покрытия военных рисков при инвестициях в Украину.

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