UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Япония примет на лечение раненых украинских военных – Kyodo

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 18:14
Япония примет на лечение раненых украинских военных – Kyodo - Фото
Фумио Кисида и Владимир Зеленский (Фото - EPA)

Япония примет для лечения и реабилитации раненых украинских военных как один из жестов поддержки Украины и ее борьбы против вторжения России. Об этом сообщает Kyodo.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Агентство со ссылкой на официальные источники, знакомые с вопросом, сообщает, что несколько украинских военных будут приняты в Центральный госпиталь Сил самообороны в Токио для оказания медицинской помощи и физиотерапии уже в следующем месяце.

Прием раненых военных, в том числе жертв подрыва на минах, является ответом на запрос Украины, сообщил Kyodo источник в правительстве Японии.

Агентство отмечает, что правительство Японии стремится проявить более сильную поддержку Украине перед началом саммита Большой семерки, который начнется 19 мая. 

  • 14 апреля 2023 года Мининфраструктуры подписало грантовое соглашение с правительством Японии, по которому Украине будет выделено $400 млн на послевоенное восстановление.
  • 18 апреля Япония стала первой страной, которая сделала вклад в Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA) для покрытия военных рисков при инвестициях в Украину.

Читайте также: История | Путь украинского самурая: японец Такао волонтерил в Бахмуте, теперь он — в ВСУ

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гуманитарная помощьяпонияподдержка Украины
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 