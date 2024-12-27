Японский генерал в отставке: Ядерное оружие для РФ – средство самозащиты, а не завоевания
Кремль может прибегнуть к тактическим ядерным ударам только в случае угрозы собственному выживанию, а не завоеванию мира. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал генерал-лейтенант Сил самообороны Японии в отставке, приглашенный профессор Международного университета Японии Нобору Ямагучи.
"Если Кремль когда-нибудь решит сделать шаги, которые могут привести к Третьей мировой, то их целью будет не завоевание мира, а сохранение собственного режима", – сказал он.
По словам Ямагучи, с начала вторжения в Украину российский диктатор Владимир Путин предполагал возможность использования тактического ядерного оружия, чтобы компенсировать свою слабость в обычных вооруженных силах перед сильнейшей Европой или НАТО, руководствуясь следующим мнением: "Если никто не будет вмешиваться, я тихо заберу Украину. Но если Европа начнет действовать, возможно, придется использовать ядерное оружие".
Генерал-лейтенант отметил, что ядерное оружие не использовалось в войнах с 1945 года, когда США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, что заставило Японию капитулировать.
"Сейчас ядерный арсенал в мире настолько мощный, что может несколько раз уничтожить все человечество. Россия должна хорошо подумать, прежде чем использовать даже"малые" ядерные боеприпасы, ведь это может быстро привести к масштабной эскалации и глобальному обмену ядерными ударами. Я надеюсь, что Кремль будет действовать логически и будет руководствоваться инстинктом самосохранения", – подытожил Ямагучи.
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