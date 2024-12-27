Японський генерал у відставці: Ядерна зброя для Росії – засіб самозахисту, а не завоювання

Нобору Ямагучі заявив, що сьогодні ядерний арсенал у світі настільки потужний, що може кілька разів знищити все людство

Корпус-муляж першої ядерної бомби РФ (Фото: ЕРА/Yuri Kochetkov)

Кремль може вдатися до тактичних ядерних ударів лише у випадку загрози власному виживанню, а не для завоювання світу. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив генерал-лейтенант Сил самооборони Японії у відставці, запрошений професор Міжнародного університету Японії Нобору Ямагучі.

"Якщо Кремль колись вирішить зробити кроки, які можуть призвести до Третьої світової, то їхньою метою буде не завоювання світу, а збереження власного режиму", – сказав він.

За словами Ямагучі, з початку вторгнення в Україну російський диктатор Володимир Путін припускав можливість використання тактичної ядерної зброї, щоб компенсувати свою слабкість у звичайних збройних силах перед сильнішою Європою чи НАТО, керуючись наступною думкою: "Якщо ніхто не буде втручатися, я тихо заберу Україну. Але якщо Європа почне діяти, можливо, доведеться застосувати ядерну зброю".

Генерал-лейтенант зазначив, що ядерна зброя не використовувалася у війнах з 1945 року, коли США скинули атомні бомби на Хіросіму та Нагасакі, що змусило Японію капітулювати.

"Зараз ядерний арсенал у світі настільки потужний, що може кілька разів знищити все людство. Росія має добре подумати, перш ніж використовувати навіть "малі" ядерні боєприпаси, адже це може швидко призвести до масштабної ескалації та глобального обміну ядерними ударами. Я сподіваюся, що Кремль діятиме логічно і керуватиметься інстинктом самозбереження", – підсумував Ямагучі.