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Яременко связал проведение референдума по Донбассу с позицией РФ

Яременко связал проведение референдума по Донбассу с позицией РФ - Фото
Богдан Яременко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.10.2019, 20:52

По мнению депутата, попытка провести референдум может сорвать мирные договоренности с Россией, если они будут достигнуты

Проведение референдума по вопросу статуса Донбасса может быть воспринято Россией как попытка не выполнять обязательства, заявил вчера журналистам глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции Слуга народа Богдан Яременко.

"Проблема заключается в том, что все, что будет касаться статуса Донбасса, как мы примем в Верховной Раде эти законы, будет не только решением Верховной Рады, это будет согласованная с Россией позиция, и наши попытки вынести этот вопрос на референдум могут быть, теоретически, восприняты Россией как попытка не выполнять свои обязательства, и это может сорвать мирные договоренности", - заявил Яременко.

Он добавил, что как политик не может гарантировать, что такой вопрос будет вынесен на референдум, понимая, какие сложности могут возникнуть.

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Донбасс референдум особый статус богдан яременко
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