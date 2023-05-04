Языковой омбудсмен призвал убрать русский из паспортов украинцев старого образца

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь будет рекомендовать Верховной Раде убрать из паспортов граждан Украины старого образца дублирование на русском языке. Об этом он заявил на брифинге в Медиацентре Украина.

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Креминь считает, что необходимо внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, которым предусмотреть, что паспорт составляется на государственном языке, согласно части первой статьи 8 языкового закона.

Омбудсмен напомнил, что в настоящее время параллельно существуют два бланка паспорта – биометрический и старого образца, где информация о гражданине, его прописке и месте выдачи документа записаны как на украинском, так и на русском языке.

"Поэтому мы настаиваем на унификации и приведении в соответствие с языковым законом этой парадигмы", – добавил Креминь.

13 июня 2022 года Кабинет министров разрешил получать паспорта Украины за границей.

Олег Васьків

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