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Языковой омбудсмен призвал убрать русский из паспортов украинцев старого образца

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 18:00
Языковой омбудсмен призвал убрать русский из паспортов украинцев старого образца - Фото
Тарас Креминь (Скриншот с видео)

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь будет рекомендовать Верховной Раде убрать из паспортов граждан Украины старого образца дублирование на русском языке. Об этом он заявил на брифинге в Медиацентре Украина.

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Креминь считает, что необходимо внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, которым предусмотреть, что паспорт составляется на государственном языке, согласно части первой статьи 8 языкового закона.

Омбудсмен напомнил, что в настоящее время параллельно существуют два бланка паспорта – биометрический и старого образца, где информация о гражданине, его прописке и месте выдачи документа записаны как на украинском, так и на русском языке.

"Поэтому мы настаиваем на унификации и приведении в соответствие с языковым законом этой парадигмы", – добавил Креминь.

  • 13 июня 2022 года Кабинет министров разрешил получать паспорта Украины за границей.
Олег Васьків
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паспорт Тарас Креминь
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