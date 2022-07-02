"Юбилей". Армия России потеряла 800 артиллерийских систем – сводка потерь
Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 120 российских оккупантов и пять танков. Армия России с начала полномасштабной войны потеряла около 35 870 военных и 800 артиллерийских систем, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Вчера наибольшие потери оккупантам украинские военны нанесли на Бахмутском направлении. С 24 февраля по 2 июля армия России потеряла:
личного состава – около 35 870 (+120) человек ликвидировано,
танков – 1582 (+5),
боевых бронированных машин – 3737 (+1),
артиллерийских систем – 800 (+4),
РСЗО – 246 (0),
средств ПВО – 105 (0),
самолетов – 217 (0),
вертолетов – 186 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 653 (+8),
крылатых ракет – 144 (+1),
кораблей/катеров – 15 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2614 (+4),
спецтехники – 61 (0).
Читайте также: Репортаж WP об украинском экипаже HIMARS: Будь они раньше – мы бы уже покончили с войной
Комментарии