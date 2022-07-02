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"Юбилей". Армия России потеряла 800 артиллерийских систем – сводка потерь

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 09:46
Украинские военные, артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 120 российских оккупантов и пять танков. Армия России с начала полномасштабной войны потеряла около 35 870 военных и 800 артиллерийских систем, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера наибольшие потери оккупантам украинские военны нанесли на Бахмутском направлении. С 24 февраля по 2 июля армия России потеряла:

личного состава – около 35 870 (+120) человек ликвидировано,

танков – 1582 (+5),

боевых бронированных машин – 3737 (+1),

артиллерийских систем – 800 (+4),

РСЗО – 246 (0),

средств ПВО – 105 (0),

самолетов – 217 (0),

вертолетов – 186 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 653 (+8),

крылатых ракет – 144 (+1),

кораблей/катеров – 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2614 (+4),

спецтехники – 61 (0).

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Марк Сировой
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ВСУ убитые артиллерия потери армия рф генштаб войска россии
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