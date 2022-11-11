Юг. ВСУ продвигаются к левому берегу, оккупанты пытаются сбежать на плавсредствах – сводка

На южном направлении украинские военные продвигаются в сторону левого берега Днепра, а армия России пытается сбежать на плавсредствах. Об этом сообщается в сводке оперативного командования "Юг".

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РФ продолжает маневры по перемещению подразделений и техники между берегами, обустраивает рубежи обороны на левом и обстреливает украинские позиции на правом.

Украинские военные продолжают продвижение ближе к левому берегу. Армия РФ экстренно пакуется в плавсредства, которые кажутся пригодными для переправы, и пытается спастись бегством.

Оккупанты бьют по украинским позициям дронами-камикадзе "Ланцет", обстреливает из РСЗО и тяжелой артиллерии прифронтовые населенные пункты.

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Украинская авиация за сутки поразила два места скопления сил и техники. Ракетные войска и артиллерия выполнили более 50 задач – продолжают рушить логистику врага и разрушать систему управления.

Подтверждено, что РФ потеряла 50 военных в пункте компактного проживания. На поле боя оккупанты потеряли три танка, гаубицу "Мста-С", 11 единиц авто-бронетехники.

В Черном море – 17 российских кораблей, среди них есть два ракетоносителя с восьмью "Калибрами". Определенным образом враг намекает, что готов отомстить за бегство в Херсонской области, пишут в ОК.

9 ноября в РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона.

По данным Генштаба, С 1 октября на юге ВСУ продвинулись на 36 км, освободили 41 населенный пункт.

10 ноября топ-генерал США Милли заявил, что Вашингтон видит начало ухода российских войск из Херсона.

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Марко Сировой

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