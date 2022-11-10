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России понадобится минимум неделя на вывод войск из Херсона – Резников

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 22:46
России понадобится минимум неделя на вывод войск из Херсона – Резников - Фото
Алексей Резников (фото: EPA)

России потребуется как минимум неделя, чтобы вывести свои войска из Херсона. Сделать это за день или два "не так-то просто". Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в комментарии Reuters.

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По словам министра, сейчас в Херсонской области находится российский контингент численностью 40 000 человек, и разведка показала, что оккупанты остались в областном центре, вокруг города и на правом берегу Днепра.

"Вывести эти войска из Херсона за один-два дня не так-то просто. Как минимум [это займет] одну неделю", – сказал он.

Резников подчеркнул, что такое отступление высвободит силы с обеих сторон для борьбы в другом месте.

Он назвал "безумной" идею о том, что Россия может взорвать Каховскую ГЭС во время отступления, заявив, что это приведет к затоплению территорий, которые временно оккупированы Россией.

"Если вы посмотрите на ландшафт в этом районе, то обнаружите, что западный берег представляет собой возвышенную местность, а восточный берег – более низкую. Это означает, что вода будет течь на восток от этого берега, и они (россияне. – Ред.) будут подвергать опасности свои войска", – сказал он.

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Оксана Житнюк
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Алексей Резников война Херсон Херсонская область
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