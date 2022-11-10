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ГУР: Более половины военных РФ все еще на правом берегу. Потом их могут бросить на Донбасс

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 20:20
ГУР: Более половины военных РФ все еще на правом берегу. Потом их могут бросить на Донбасс - Фото
Вадим Скибицкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Более половины российских военных, дислоцированных на правом берегу Херсонской области, все еще остаются там, а выведенные оккупанты, вероятно, будут переброшены позднее на Донбасс. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает The Guardian.

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Скибицкий сказал, что более половины российских войск, дислоцированных на правом берегу, все еще там – по предыдущим оценкам, общая численность оккупантов в этом районе составляет около 20 000 человек.

Представитель ГУР сказал, что сначала россияне вывезли мирных жителей, затем военных, не участвовавших в активных боевых действиях, логистику и боеприпасы. Сейчас, по словам Скибицкого, уходят только отдельные боевые части.

"Самая последняя информация, которой мы располагаем, – 4-я тактическая военная база якобы переведена на левый берег. Остальные все еще там, сражаются, ведут боевые действия с целью обеспечить прикрытие для отхода других", – сказал представитель ГУР.

По словам Скибицкого, россияне отступают от второй линии обороны, на которую они были отброшены украинскими войсками в начале октября. Но они выстроили линию обороны вокруг Херсона – и, по его словам, "время покажет", захотят ли они оборонять город.

Скибицкий считает, что россияне отступят на левый берег реки и займут оборонительные позиции, чтобы защитить Крым. Перед отступлением армия РФ заминировала местность, сказал он.

Представитель ГУР прогнозирует, что отведенные войска РФ затем будут переброшены на Донбасс, который сейчас является приоритетным для оккупантов. Он исключил, что сейчас у россиян есть возможность открыть новый фронт наступления, например, из Беларуси.

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Оксана Житнюк
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