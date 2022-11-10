Минобороны о Херсоне: У России есть несколько сценариев действий, все зависит от фронта
У российских оккупантов есть несколько сценариев действий во временно оккупированной Херсонской области, они принимают решение "в последний момент". Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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По ее словам, россияне одновременно демонстрируют несколько вещей — намерение отводить войска из Херсона и одновременное усиление своего присутствия на временно оккупированных территориях.
"У них есть несколько сценариев, они в последний момент решают, что делать, ориентируются на динамическую ситуацию и решают", — сказала Маляр.
Она отметила, что любые заявления и даже действия РФ стоит рассматривать как элемент тактики и стратегии, не делать поспешных выводов о ситуации на фронте и следить за динамикой событий.
"У нас продолжается постепенное освобождение территорий, войска продвигаются на востоке и юге. Большинство ждет взрывных новостей, но динамика войны не позволяет это делать. Поверьте, что интенсивность боевых действий не уменьшается", — резюмировала замминистра.
- Российские оккупанты частично отводят войска на левый берег Днепра в Херсонской области, Вооруженные Силы Украины освободили 12 населенных пунктов, сообщали в оперативном командовании "Юг".
- Ранее спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщала, что на правом берегу Днепра в Херсонской области еще остаются силы российских оккупантов, однако противник перемещает войска и технику.
- Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов заявил, что военное командование Украины не может ни опровергнуть, ни подтвердить информацию об отводе российских оккупационных войск из Херсона на левый берег Днепра.
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