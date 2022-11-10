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Минобороны о Херсоне: У России есть несколько сценариев действий, все зависит от фронта

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 19:04
Минобороны о Херсоне: У России есть несколько сценариев действий, все зависит от фронта - Фото
Анна Маляр (Фото: пресс-служба ОП)

У российских оккупантов есть несколько сценариев действий во временно оккупированной Херсонской области, они принимают решение "в последний момент". Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, россияне одновременно демонстрируют несколько вещей — намерение отводить войска из Херсона и одновременное усиление своего присутствия на временно оккупированных территориях. 

"У них есть несколько сценариев, они в последний момент решают, что делать, ориентируются на динамическую ситуацию и решают", — сказала Маляр.

Она отметила, что любые заявления и даже действия РФ стоит рассматривать как элемент тактики и стратегии, не делать поспешных выводов о ситуации на фронте и следить за динамикой событий. 

"У нас продолжается постепенное освобождение территорий, войска продвигаются на востоке и юге. Большинство ждет взрывных новостей, но динамика войны не позволяет это делать. Поверьте, что интенсивность боевых действий не уменьшается", — резюмировала замминистра.

Читайте также: Залужный о Херсоне: С 1 октября ВСУ продвинулись на 36 км, освободили 41 населенный пункт

Дмитро Гриниченко
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война минобороны Херсонская область Анна Маляр
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