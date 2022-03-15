Каски, аптечки, палатки. Южная Корея предоставит Украине военную помощь на $800 000
15.03.2022, 06:47
Южная Корея направит в Украину нелетальные средства военной помощи на $800 000, заявил официальный представитель Минобороны Бу Сын Чан на брифинге во вторник, пишет CNN.
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В частности, Украина получит пуленепробиваемые каски, палатки, одеяла, покрывала, военные продуктовые наборы длительного хранения, аптечки и лекарства. Логистика доставки помощи еще прорабатывается.
Напомним, ранее Южная Корея также публично заявила, что не будет направлять в Украину летальное оружие в качестве помощи.
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