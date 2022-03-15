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Каски, аптечки, палатки. Южная Корея предоставит Украине военную помощь на $800 000

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 06:47

Южная Корея направит в Украину нелетальные средства военной помощи на $800 000, заявил официальный представитель Минобороны Бу Сын Чан на брифинге во вторник, пишет CNN.

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В частности, Украина получит пуленепробиваемые каски, палатки, одеяла, покрывала, военные продуктовые наборы длительного хранения, аптечки и лекарства. Логистика доставки помощи еще прорабатывается. 

Напомним, ранее Южная Корея также публично заявила, что не будет направлять в Украину летальное оружие в качестве помощи. 

Валерия Давыдова
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южная корея военная помощь
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