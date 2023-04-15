Южная Корея, США и Япония будут регулярно проводить учения по противоракетной обороне
Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония договорились регулярно проводить учения по противоракетной и противолодочной обороне, чтобы противостоять растущим угрозам со стороны Северной Кореи. Об этом сообщает Yohnap со ссылкой на министерство обороны Сеула.
Соглашение Южной Кореи, США и Японии было заключено на фоне напряженности, вызванной недавними испытаниями КНДР оружия, в том числе того, что, как утверждает Пхеньян, является твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой Hwasong-18.
"Три стороны обсудили регуляризацию учений по противоракетной обороне и противолодочных учений для сдерживания и реагирования на ядерные и ракетные угрозы КНДР", – говорится в совместном заявлении.
Южная Корея, США и Япония также обсудили пути возобновления трехсторонних учений, в том числе морских учений по перехвату и борьбе с пиратством, в целях поддержания мира и стабильности в регионе.
- 1 января 2023 года Ким поставил задачу "экспоненциального увеличения ядерного арсенала" Северной Кореи.
- В феврале КНДР показала наибольшее в истории количество ракет на ночном параде.
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