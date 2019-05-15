Юрист Трампа Джулиани дал совет Зеленскому насчет Коломойского

Рудольф Джулиани (фото - EPA)

Юрист президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, который отменил визит в Украину из-за "врагов Трампа" в окружении избранного президента Владимира Зеленского, дал ему несколько советов. Об этом пишет в своем Facebook журналист Дмитрий Анопченко, который взял комментарий у Джулиани.

"Самое сложное время сейчас, это честный и прозрачный переход власти к новому президенту и его возможность выполнить свои предвыборные обещания. Для этого он должен очиститься от прилипал из прошлого и криминальных олигархов - Игоря Коломойского и других", - заявил он.

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Имена "других" Джулиани не назвал. Он отметил, что это те, против кого в США ведутся расследования, и те, "кто препятствуют нашей прямой коммуникации с новоизбранным президентом Зеленским".

По его словам, администрация Петра Порошенко, который тоже ранее дал совет Зеленскому, "продемонстрировала много положительного в выводе страны из глубоко кризиса, вызванного правлением президента Януковича". Сам Порошенко, сказал юрист Трампа, "столкнулся с парадоксом падения популярности - за счет непрекращающейся войны и экономического кризиса, бесконечных коррупционных скандалов и грязной борьбы олигархических кланов".

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