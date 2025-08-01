Южная Корея разрешает гражданам контактировать с жителями КНДР без ограничений

Разрешение касается гражданских лиц, однако они все равно должны заранее уведомить министерство о таких планах

Министр Чон Дон Ён (Фото: x.com/coreacdy)

Южная Корея начала разрешать своим гражданам контактировать с северокорейцами без ограничений. Но о таких контактах необходимо сообщать заранее, заявил министр по делам объединения Чон Дон Ён, передает Yonhap News Agency.

Он сообщил, что подписал распоряжение об отмене инструкций министерства, которые регулировали декларации о контактах с северокорейцами. Такие меры ранее способствовали тому, чтобы правительство отклоняло заявки на контакты с гражданами Северной Кореи, а это привело к практически полному прекращению межкорейских обменов на частном уровне в последние годы.

Введенные изменения разрешают гражданским свободно общаться с жителями КНДР, но они должны заблаговременно уведомить министерство, так как формально две Кореи остаются в состоянии войны.

"Это (позволяет) поддерживать полноценные контакты на частном уровне. Свободные контакты между народами делают возможным взаимопонимание, которое может привести к сосуществованию", – сказал министр.

Кроме того, на заседании Совета нацбезопасности страны 6 августа рассмотрят вопрос крупномасштабных учений с США Ulchi Freedom Shield в рамках усилий по улучшению отношений с Северной Кореей.