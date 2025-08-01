Південна Корея дозволила громадянам контактувати з жителями КНДР без обмежень

Дозвіл стосується цивільних осіб, однак вони все одно повинні заздалегідь повідомити міністерство про такі плани

Міністр Чон Дон Йон (Фото: x.com/coreacdy)

Південна Корея почала дозволяти своїм громадянам контактувати з північнокорейцями без обмежень. Але про такі контакти необхідно повідомляти заздалегідь, заявив міністр у справах об'єднання Чон Дон Йон, передає Yonhap News Agency.

Він повідомив, що підписав розпорядження про скасування інструкцій міністерства, які регулювали декларації про контакти з північнокорейцями. Такі заходи раніше сприяли тому, щоб уряд відхиляв заявки на контакти з громадянами Північної Кореї, а це призвело до практично повного припинення міжкорейських обмінів на приватному рівні в останні роки.

Введені зміни дозволяють цивільним вільно спілкуватися з жителями КНДР, але вони повинні завчасно повідомити міністерство, оскільки формально дві Кореї залишаються в стані війни.

"Це (дозволяє) підтримувати повноцінні контакти на приватному рівні. Вільні контакти між народами уможливлюють взаєморозуміння, яке може спричинити співіснування", – сказав міністр.

Крім того, на засіданні Ради нацбезпеки країни 6 серпня буде розглянуто питання великомасштабних навчань зі США Ulchi Freedom Shield у рамках зусиль щодо поліпшення відносин із Північною Кореєю.