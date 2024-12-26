За 200 км от Москвы россиянин на авто протаранил военкомат и устроил пожар – видео
В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области РФ мужчина въехал на автомобиле в здание военкомата, после чего устроил пожар на его территории. Об этом сообщил городской глава Алексей Соколов, фото и видео с места опубликовали российские пропагандистские ресурсы.
Событие произошло вечером 25 декабря.
Соколов охарактеризовал водителя как "жертву украинских мошенников". Мужчина протаранил ворота забора, а затем въехал в дверь главного входа. Якобы в результате возник пожар.
В то же время у российских ресурсов есть другая версия: утверждают, что после того, как врезался в забор, россиянин вышел из автомобиля и собственноручно поджег его.
Гусь-Хрустальный находится примерно в 200 км к востоку от Москвы и известен своим производством хрусталя.
За время полномасштабного вторжения Россия потеряла 98641 мобилизованного. Соответствующие подсчеты кафиров обнародовало Главное управление разведки 19 декабря.