За 200 км от Москвы россиянин на авто протаранил военкомат и устроил пожар – видео

25 декабря мужчина на автомобиле протаранил ворота забора, а затем въехал в дверь главного входа

Фото: Ресурс пропагандистов РФ

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области РФ мужчина въехал на автомобиле в здание военкомата, после чего устроил пожар на его территории. Об этом сообщил городской глава Алексей Соколов, фото и видео с места опубликовали российские пропагандистские ресурсы.

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Событие произошло вечером 25 декабря.

Соколов охарактеризовал водителя как "жертву украинских мошенников". Мужчина протаранил ворота забора, а затем въехал в дверь главного входа. Якобы в результате возник пожар.

В то же время у российских ресурсов есть другая версия: утверждают, что после того, как врезался в забор, россиянин вышел из автомобиля и собственноручно поджег его.

Гусь-Хрустальный находится примерно в 200 км к востоку от Москвы и известен своим производством хрусталя.

Фото: Алексей Соколов/Telegram