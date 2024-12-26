За 200 км від Москви росіянин на авто протаранив військкомат і влаштував пожежу – відео

25 грудня чоловік на автівці протаранив ворота паркану, а потім в'їхав у двері головного входу

Фото: Ресурс пропагандистів РФ

У місті Гусь-Хрустальний Володимирської області РФ чоловік в'їхав на автомобілі у будівлю військкомату, після чого влаштував пожежу на його території. Про це повідомив міський голова Олексій Соколов, фото та відео з місця опублікували російські пропагандистські ресурси.

Подія сталася ввечері 25 грудня.

Соколов схарактеризував водія як "жертву українських шахраїв". Чоловік протаранив ворота паркану, а потім в'їхав у двері головного входу. Нібито унаслідок цього виникла пожежа.

Водночас російські ресурси мають іншу версію: стверджують, що після того, як врізався у паркан, росіянин вийшов з автівки та власноруч підпалив її.

Гусь-Хрустальний знаходиться приблизно за 200 км на схід від Москви і відомий своїм виробництвом кришталю.

Фото: Олексій Соколов/Telegram