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31.03.2019, 11:58

"За мир и за победу". Кучма проголосовал на выборах: фото

"За мир и за победу". Кучма проголосовал на выборах: фото - Фото
Леонид Кучма (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам экс-президента, "главное, чтобы у людей появилась вера и доверие к власти"

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Второй президент Украины Леонид Кучма вместе с супругой проголосовал на выборах. Об этом сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер у себя в Facebook.

Отвечая на вопрос, за что он голосовал, Кучма сказал: "Прежде всего, за достижение мира в Украине... Надо показать, что мы сильные, способны решать сами проблемы, тогда гораздо больше желающих будет в мире - в Европе, Америке - нас поддержать и достичь вместе той победы, которую мы так сегодня хотим".

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Фото: facebook.com/darka.olifer

По его словам, люди надеются, что "эти выборы дадут изменения в Украине, а Украина в них крайне нуждается". Экс-президент считает главным, чтобы у людей появилась вера и доверие к власти.

Фото: facebook.com/darka.olifer

29 марта Кучма призвал граждан Украины прийти на избирательные участки 31 марта и проголосовать за будущее страны.

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Теги: голосование, леонид кучма, выборы-2019
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