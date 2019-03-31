"За мир и за победу". Кучма проголосовал на выборах: фото

Второй президент Украины Леонид Кучма вместе с супругой проголосовал на выборах. Об этом сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер у себя в Facebook.
Отвечая на вопрос, за что он голосовал, Кучма сказал: "Прежде всего, за достижение мира в Украине... Надо показать, что мы сильные, способны решать сами проблемы, тогда гораздо больше желающих будет в мире - в Европе, Америке - нас поддержать и достичь вместе той победы, которую мы так сегодня хотим".
Фото: facebook.com/darka.olifer
По его словам, люди надеются, что "эти выборы дадут изменения в Украине, а Украина в них крайне нуждается". Экс-президент считает главным, чтобы у людей появилась вера и доверие к власти.
Фото: facebook.com/darka.olifer
29 марта Кучма призвал граждан Украины прийти на избирательные участки 31 марта и проголосовать за будущее страны.
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