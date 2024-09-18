За экс-главу Днепропетровской ОВА Резниченко внесено 30 млн грн залога

Валентин Резниченко (Фото: Facebook-аккаунт Резниченко)

За бывшего главу Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, подозреваемого в злоупотреблениях во время ремонта дорог, что нанесло ущерб на 286 млн грн, внесен залог. Об этом LIGA.net сообщила руководитель отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис.

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По ее словам, сумма залога для экс-руководителя Днепропетровской ОВА составила 30 млн грн.

В понедельник, 16 сентября, ВАКС избрал Резниченко меру пресечения в виде залога. Также бывший руководитель ОВА должен носить электронный браслет, не отлучаться из Днепропетровской области без разрешения, воздержаться от общения с рядом лиц и сдать паспорта.

2 ноября 2022 года Схемы опубликовали расследование "Спутница на миллиард". В расследовании говорится, что Днепропетровская область с начала полномасштабного вторжения РФ потратила на ремонт дорог 2,3 млрд грн – больше, чем любой другой регион в Украине. Большинство этих денег получила компания, совладелица которой тесно связана с Резниченко.

12 сентября 2024 года Резниченко вручили подозрение в злоупотреблениях во время ремонта дорог, что нанесло ущерб для общины на 286 млн грн.

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